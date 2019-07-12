ABD’den S-400 açıklaması: Duruşumuz değişmedi

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ABD Savunma Bakan (Pebtagon) Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatıyla ilgili açıklama yaptı.

Rusya'nın Türkiye'ye S-400 teslimatıyla ilgili ön değerlendirme yapan ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper "Türkiye'nin S-400 teslimatını aldığının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi" dedi.

Esper, bugün Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefon görüşmesi yapacağını ve bunun ardından daha ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakan Vekili, 26 Haziran'da Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşme yapmıştı.

Esper bu görüşmede Türkiyeli mevkidaşına Türkiye'nin aynı anda hem S-400 hem de F-35'e sahip olamayacağını söylemişti.

Haziran sonunda G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'ın S-400 nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını söylemişti.

Ancak 3 Temmuz'da bu konuyla ilgili bilgi veren ABD'li yetkililer, S-400 nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama ve F-35 programından çıkarma planında bir değişiklik olmadığını belirtmişti.

ABD Dışişleri Sözcüsü, "ABD, S-400'ü satın alması halinde CAATSA kanunu dolayısıyla yaptırımlara maruz kalacağını, F-35 programının satın alma ve sanayi paylaşımı (unsurlarına) katılımının askıya alınması dahil son derece ciddi ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacağını Türkiye'ye tutarlı ve net şekilde belirtti" demişti.

Pentagon sözcüsü Hava Yarbay Mike Andrews da "Değişen bir şey yok... Türkiye'nin Rus yapımı hava ve füze savunma sistemi F-35 programıyla uyumsuzdur. Türkiye'nin iki sisteme birden sahip olmasına izin verilemez" diye konuşmuştu.