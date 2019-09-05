AB'den İdlib uyarısı: Şok edici biçimde arttı!

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Avrupa Birliği (AB), İdlib’de sivil altyapıya yönelik devam eden saldırıların durdurması için Suriye rejimi ve müttefiklerini uyardı.

AB Komisyonu Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM), Suriye'de rejim güçleri ve Rusya'nın İdlib'de dört ay önce başlattığı operasyondan bu yana bölgede binden fazla sivilin hayatını kaybettiğine yönelik açıklaması anımsatılarak, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların ‘şok edici biçimde arttığı’ kaydedildi.

Açıklamada, Suriye rejimi ve müttefiklerinin aralarında okul, sağlık ve su tesislerinin olduğu ‘sivil altyapıya yönelik endişe verici saldırılarını sürdürdüğü’ belirtilerek, bu saldırıların durdurulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Suriye'deki çatışmaların çok sayıda can kaybına mal olduğuna ve Suriye halkının çok fazla acı çektiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrım gözetmeyen saldırılar ve sivil altyapının yıkılması hiçbir koşulda haklı gösterilemez. Çatışmanın tüm taraflarına, uluslararası insancıl hukuka uymaları gerektiğini ve insani yardımın ihtiyacı olan tüm sivillere herhangi bir engel konulmadan ulaştırılmak zorunda olduğunu hatırlatıyoruz. Suriye rejiminin ve Astana garantörlerinin sorumluluklarını ve taahhütlerini derhal yerine getirmelerini ve sivillerin en kısa sürede korunmasını temin etmelerini bekliyoruz. AB'nin tüm savaş ve insanlık suçlarının faillerinin hesap vermesi gerektiği yönündeki tutumunu yineliyoruz."

Açıklamada, bölgedeki mevcut durumun bir kez daha Suriye'de çözüme askeri yollardan ulaşılamayacağını gösterdiği kaydedildi.