Almanya’dan İran’a ‘umut’

HABER MERKEZİ

Ortadoğu gezisine çıkan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, AB olarak İran’a ABD’nin ekonomik yaptırımlarını bertaraf edecek ticari ödeme sistemine geçecekleri mesajı verdi.

İran’da resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB’nin ABD Doları ödemeden İran’la doğrudan ticaret yapmak için kurduğu İnstex sistemine yakında start verebileceklerini söyledi.

Maas, bunun için tüm resmi şartların tamamlandığını ve sistemin makul bir zaman zarfında uygulamaya geçeceğini belirtti.

“TAHRAN BUNU GÖRMELİ”

İran’ı atom sözleşmesine sadık kalmaya çağıran Maas, “İran’a bu sözleşmeyle vaddedilen ekonomik yararların Amerika olmadan bu ölçüde gerçekleşmesinin oldukça zor olduğunu biliyorum. Ama bu sözleşmeye bağlı kalmanın sadece ekonomik değil, Avrupa’yla diyaloğu muhafaza etmek açısından siyasi ve stratejik olarak da yararı var. Tahran bunu görmeli” dedi.

“BASKI ÇÖZÜM DEĞİL, DİPLOMASİYLE ÇÖZÜLMELİ”

İran’la 2015’te imzalanan nükleer sözleşme, İran’ın nükleer programını sadece enerji üretimiyle sınırlaması karşılığında bu ülkeye uluslararası yaptırımları kaldırmayı öngörüyor. Ancak ABD bir yıl önce bu sözleşmeden çıkarak, uluslararası ekonomik yaptırımlara devam kararı aldı. AB sözleşmeye bağlı kalınmasını istiyor. İran ise bir ay önce, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye ABD’nin yaptırımlarını 7 Temmuz tarihine kadar bertaraf etmeleri çağrısı yaptı ve aksi takdirde sözleşmedeki taahhütlerini kısmen durduracağı ültimatomu verdi.

Maas, İran’ın Suriye ve Yemen’de olduğu gibi bölgedeki rolüne AB düzeyinde devamlı kritik baktıklarını, ancak sorunun baskıyla değil, diplomasiyle çözülmesini istediklerini vurguladı.