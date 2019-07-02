BM’den kurulacak hükümetin programına destek

K24 - ERBİL

Yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’yle görüşen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, sorunların çözümü ve reform konusunda kurulacak hükümet programına destek verdiklerini söyledi.

Mesrur Barzani bugün, BM Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ve beraberindeki heyetle görüştü.

Irak ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nde kurulacak olan yeni hükümet kabinesi, Erbil - Bağdat ilişkileri, 140’ıncı Madde kapsamındaki bölgeler ve sorunların anayasa çerçevesinde çözümü üzerinde duruldu.

BM’nin sorunların çözümündeki rolüne vurgu yapan Mesrur Barzani, Kerkük’ün durumunun normalleştirilmesi ve DAİŞ terörüyle mücadelede zarar gören bölgelerin yeniden inşasında BM gözetimi ve öncülüğünde bir sürecin yürütülmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Hennis-Plasschaert ise hükümetin kurulmasıyla ilgili atılan adımları ve Erbil ile Bağdat ilişkilerinin gelişmesini memnuniyet verici bulduklarını belirterek, sorunların çözümü ve reform konusunda kurulacak hükümet programına destek verdiklerini söyledi.