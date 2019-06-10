Mesrur Barzani, Çavuşoğlu’yla görüştü

K24 - ERBİL

Kürdistan Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşemede Erbil - Ankara ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgedeki gelişmeler ele alınırken; ortak çıkarlar, bölgedeki istikrar, güvenlik ve halkların barış içinde birlikte yaşamının korunması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kürdistan Bölgesi’nde kurulacak yeni hükümet kabinesindeki başbakanlık görevinde Mesrur Barzani’ye başarılar dileyen Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Mesrur Barzani de ortak çıkarlar temelinde, Kürdistan Bölgesi’nin farklı alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu bu sabah, Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere başkent Erbil’e geldi.