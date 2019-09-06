AB: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur

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Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasının AB - Türkiye ilişkileri açısından ciddi sonuçları olacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, yerel seçimin ardından Türkiye hükümetinin seçilmiş başkanları görevden almaya başladığını ve şimdi de İçişleri Bakanı Soylu'nun Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiğini yazdı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir gazetecinin bugün "İstanbul'a kayyum atanacak mı, pejmürde kelimesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Pazar sabahı açıklayacağım" yanıtını vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Soylu'ya cevap olarak "Polemiklerden nemalanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.