Haşdi Şabi: Saldırı tekniği DAİŞ’in değil, ABD’nin

K24 - ERBİL

Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Kuzey Cephesi Sorumlusu Muhhamed Mehdi Beyatti, Salahaddin'in Amirli nahiyesinde Haşdi Şabi 16’ncı Tugayı'na bağlı Şuheda askeri kampına yapılan İHA’lı saldırıdan ABD’yi sorumlu tuttu.

K24’e konuşan Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Kuzey Cephesi Sorumlusu Muhhamed Mehdi Beyati, Salahaddin ilinde Haşdi Şabi kampına yapılan saldırıyla ilgili, “Saldırı tekniği DAİŞ’in değil. Saldırının ABD tarafından düzenlenmiş olabileceğini düşünüyoruz çünkü hava saldırıları onların tekniği” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan güçlerinin saldırıya karıştığı iddiasını yalanlanmıştı.

Öte yandan önceki gün Irak Ulusal Güvenlik Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplandı. Toplantı sırasında Haşdi Şabi kampını hedef alan saldırının gündeme gelmediğine dikkat çeken gözlemciler, toplantıda DAİŞ’ten kurtarılan bölgelerde memur maaşları ve Irak’ta siber güvenlik konusunun görüşüldüğüne belirtti.

Ulusal Güvenlik Meclisi’nin açıklamasında, “Bu bölgelerdeki (DAİŞ’ten kurtarılan bölgeler) memur maaşlarının ödenmesinde başarı oranı yüzde 97’ye ulaştı” denildi.

Irak’ın Selahaddin ilinde düzenlenen kaynağı belirsiz hava saldırısında, Haşdi Şabi askeri kampı hedef alınmıştı.

Irak Başbakanlığı’na bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Salahaddin'in Amirli nahiyesinde Haşdi Şabi 16’ncı Tugayı'na bağlı Şehitler Kampı’na gece yarısından sonra kaynağı belirsiz İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda iki kişi yaralandı” ifadeleri yer aldı.