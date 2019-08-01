DAİŞ’ten güvenlik güçlerine saldırı

K24 - GERMİYAN

Dün gece geç saatlerde DAİŞ’li teröristlerin, Kıfri ilçesine bağlı Kulleco nahiyesinde bir güvenlik noktasına saldırı düzenlediği ve nahiyeye de havan topu attığı bildirildi.

K24’e konuşan Karatepe Belde Meclisi Üyesi Salah Baban, “Dün gece DAİŞ’lilerin Kıfri sınırlarında düzenlediği saldırıda 2 asayiş görevlisi ile bir sivil şehit düştü. Ayrıca yaralanan asayiş üyeleriyle siviller de oldu” dedi.

Edinilen bilgiye göre DAİŞ’lilerin attığı havan toplarından birinin bir eve isabet etmesi sonucu aralarında kadınların da olduğu kişiler yaralandı.

Salah Baban, saldırı üzerine bölgeye çok sayıda Peşmerge ve asayiş gücünün gönderildiğini, DAİŞ’lilerin ise bölgeden kaçtığını kaydetti.

Germiyan İdaresi’nden olayla ilgili yapılan açıklamada ise, “Dün gece bir grup DAİŞ’linin, idaremiz sınırlarında bulunan Koksi nahiyesi kontrol noktasında asayiş ve Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıda 4 kişi şehit düştü, 8 kişi de yaralandı. Germiyan İdaresi olarak bu terör saldırısını lanetliyoruz” denildi.

Yaralıların, vatandaşların yardımıyla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.