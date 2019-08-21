Almanya Peşmerge’ye desteğini sürdürecek

K24 - ERBİL

Başkent Erbil’de temaslarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, ülkesinin Peşmerge Güçleri’ne destek vermeye devam edeceği mesajını verdi.

Alman Bakan Karrenbauer bugün, İçişleri Bakanı Reber Ahmed’le bir görüşme gerçekleştirdi.

Dış İlişkiler Ofisi yetkilileriyle de görüşen Karrenbauer, bazı Ezidi aktivistlerle bir araya geldi ve Peşmerge Güçleri’nin eğitim gördüğü üssü ziyaret etti.

Zerevani Peşmergeleri Komutanı Aziz Weysi basına yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin, Peşmerge’nin askeri eğitimlerine destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Aziz Weysi ayrıca, Berlin yönetiminden, daha fazla yardım beklediklerini ifade etti.

DAİŞ’le mücadelede Peşmerge’ye önemli yardımlarda bulunan Almanya’nın gönderdiği Milan anti-tank silahı, örgütün intihar saldırılarının önlenmesinde etkili oldu.

Savaşın başlarında çok sayıda Peşmerge’nin Almanya’da eğitilmesini sağlayan Berlin yönetimi, daha sonra Erbil’e askeri danışmanlar göndererek desteğini sürdürdü.