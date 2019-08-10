Yakıt tankeri patladı: 57 ölü

HABER MERKEZİ
Tanzanya’nın Darüsselam kentinin 200 kilometre batısında, yakıt yüklü bir tankerin patlaması sonucu 57 kişi hayatını kaybetti.
Reuters’ta yer alan habere göre, Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’nın Darüsselam kentinde yakıt yüklü bir tankerin patlaması sonucu en az 57 kişi hayatını kaybetti.
Twitter hesabından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Hassan Abbasi, “Patlama sonucu meydana gelen can kayıplarından dolayı üzgünüz. Konuyu araştıracağız” dedi.
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