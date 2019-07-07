Ninova İl Meclisi Başkanı: PKK Şengal’den çıkmalı

K24 - ŞENGAL

Ninova İl Meclisi Başkanı Seydo Çeto, PKK’nin yabancı bir güç olduğunu ve Şengal’den çıkması gerektiğini söyledi.

K24'te yayınlanan 'Rojev' (Gündem) programına konuşan Çeto, PKK’nin Şengal’deki varlığının sorun olduğunu ve bu sorunu Bağdat hükümetinin çözmesi gerektiğini belirtti.

Çeto, “Şengal’de bulunan PKK güçlerinin maaşlarını Bağdat hükümeti ödüyor” dedi.

PKK’nin YBŞ, HPŞ, HPG ve başka isimler altında Şengal’de faaliyet gösterdiğini vurgulayan Çeto, “PKK yabancı bir güçtür ve Şengal’den çıkarılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

PKK son haftalarda Kürdistan Bölgesi sınırları içerisinde kendisine bağlı başka bir silahlı milis grubu kurarak bu grubun bölgede silahlı saldırılar düzenleyeceğini duyurmuştu.