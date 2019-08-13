ENKS heyeti Moskova'ya gidiyor

HABER MERKEZİ
Türkiye ile ABD arasında Rojava’da oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’ gündemdeyken Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nden (ENKS) bir heyetin Rusya’ya gideceği belirtildi.
K24’e konuşan ENKS Dışişleri Komisyonu Başkanı Kamuran Haco, ENKS’den bir heyetin yarın Rusya’ya gideceğini söyledi.
Haco, ENKS heyetinin 15 Ağustos’ta başkent Moskova’da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ile bir araya geleceğini belirtti.
Haco, ENSK heyetinin Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra Rojava’nın içerisinde bulunduğu durumu Rus heyetiyle konuşacağını ifade etti.
Daha önce de Rusya’nın isteği üzerine ENKS heyetleri Moskova’yı ziyaret ederek, Rus yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmişti.
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