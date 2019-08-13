ENKS heyeti Moskova'ya gidiyor

AK Parti’deki çözülme Kürt meselesini normalleştirebilir mi?

Uzun bir süredir iç ve dış siyasi koşullar, AK Parti iktidarının sürdürülebilirlilik zeminini tehdit ediyor. İç siyasette ortaya çıkan vahim durumu KONDA Araştırma şirketi, veriler ile gözler önüne serdi. Bu duruma göre, AK Parti sadece sempatizan kaybetmiyor, çözülme doğrudan doğruya Bekir Ağırdır’ın ifadesiyle çekirdek seçmeni de kuşatmış vaziyette.