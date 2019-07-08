Yapay zekayla uzayda keşif

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Bir doktora öğrencisi, derin öğrenme temelli yapay zekâ sayesinde galaksi kümelerinin neye benzediğini ortaya koydu.

Deep-CEE (Galaksi Kümesi Çıkarma ve Değerlendirme İçin Derine Öğrenme) adı verilen yapay zekâ aracı, kümeleri uzay boşluğunun karanlığından onları ayırt etmeyi başarıyor ve bilim insanlarına kullanılabilecek somut sonuçlar veriyor.

Lancaster Üniversitesi'nde doktora öğrencisi ve aynı zamanda projenin başında olan Matthew Chan, söz konusu çalışmayla ilgili “Yeni aletimizi evrenin daha önce hiç keşfedilmemiş bölgelerine daha geniş kapsamlı ve derin araştırma yapacak olan Büyük Sinoptik Araştırma Teleskopu (LSST) gibi devrim niteliğindeki projeler üzerinde çalıştıracağız" dedi.

Galaksi kümeleri, birlikte hareket eden yüzlerce hatta binlerce galaksinin birleşmesinden oluşuyor.

Uzun yıllardır bilinen en büyük gök yapıları olan galaksi kümeleri, en büyük gök yapısı unvanını keşfedilen ‘süper kümelere’ bırakmıştı. (Kaynak: Digital Trends, Webtekno)