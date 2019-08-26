Mızraklı: Kılıçdaroğlu arayıp destek verdi

K24 - DİYARBAKIR

Yerine kayyum atanarak görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini arayarak dayanışma mesajı verdiğini söyledi.

Diyarbakır’da protestolarını sürdüren HDP’liler, bugün de Lise Caddesi’nde toplanarak oturma eylemi yaptı.

Burada K24’e konuşan Adnan Selçuk Mızraklı, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kendisini telefonla aradığını belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı açıklamayla ilgili, “Biraz sorunlu bir açıklamaydı” diyen Mızraklı, “O açıklama bence CHP’nin çizgisi olmamalı. Bence muhalif olan, demokrasiden yana çevrelerin açıklaması olmamamlı” şekinde konuştu.

Mızraklı, “Sayın Kılıçdaroğlu’yla kişisel olarak da bir telefon görüşmesi de yaptım. Kendisi de dayanışma ve destek dileklerini, temennilerini ve çağrısını iletti. İletmiş olmakla beraber, zor zamanlar yakın durmayı gerektiren zamanlardır. Bu yakınlığı, el ele verebileceğimiz, yan yana durabileceğimiz, sesimizi birlikte yükseltebileceğimiz durumlara ihiyaç var” dedi.