NASA açıkladı: Asteroitte buz volkanı bulunuyor

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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) yapılan açıklamada Güneş sistemindeki en büyük asteroit olan Ceres'te buz volkanı olduğu bildirildi.

NASA’dan yapılan açıklamaya göre Güneş sisteminin bilinen en büyük asteroidi olan Ceres’te insanlığın daha önce hiç görmediği bir buz volkanı bulunuyor. Ceres’te bulunan Ahuna Mons; erimiş kaya yerine, çamurla karışık soğuk ve tuzlu su püskürten bir soğuk volkan.

Ahuna Mons’un donmadan önce bir çamur kabarcığından oluştuğu, cüce gezegenin içerisinden yükseldiği ve yansıtıcı tuz bakımından zengin olan zayıf bir noktayı zorladığı düşünülüyor. NASA’ya göre parlak çizgileri, Ceres’te bulunan diğer materyallerle benzerlik gösteriyor hatta bazılarının Ceres’in ünlü parlak noktalarından sorumlu olduğu düşünülüyor.

Ceres’te bulunan ve artık aktif olmayan bu genç volkan oldukça şaşırtıcı çünkü Ceres’in çapı, ABD’nin Teksas eyaletinin genişliği kadar (yani oldukça küçük). Böyle küçük kütlelerin ise oluşumundan hemen sonra ısılarını kaybetmeleri gerekiyor. Ahuna Mons, Ceres’in görece yakın tarihte oluşan soğuk volkanı oluşturabilecek kadar ısıya sahip olduğunu gösteriyor.

Buz volkanları, Güneş sistemimizdeki farklı yerlerde de bulunmuştu. Bunun örneklerinden bir tanesi de Güney Kutbu'ndaki buzlu kabuğunda bulunan çatlaklardan buz ve su parçacıkları sızdıran bir kaynağa sahip olan Satürn’ün uydusu Enceladus.

Enceladus, Ceres’ten küçük olsa da çevresindeki diğer uydular ve Satürn’ün yerçekimi kuvveti sayesinde içerisinde ısı üretebiliyor ancak Ceres, oldukça izole bir dünya ve bu yüzden çevresinde önemli bir yerçekimi kuvveti alabileceği kaynak bulunmuyor. (Kaynak: Webtekno)