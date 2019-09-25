ABD, 5 yıldan sonra ilk kez Baltıklara asker gönderiyor

HABER MERKEZİ

Rusya’nın Kırım’ı 2014 yılında ilhak etmesinin ardından ABD Baltıklara ilk kez asker gönderiyor.

Amerikan yönetimi 6 aylık görev için 500 askeri Litvanya’ya yolluyor. Askerler Ekim ortasında göreve başlayacak.

Bu görevlendirme ABD-Baltık ülkeleri ilişkilerini teminat altına almayı hedefliyor. Bu adım ABD tarafından Rusya'ya gönderilmiş mesaj olarak yorumlanıyor.

Amerikan yönetimi Rusya’nın nüfuzunu genişletmesine karşı Avrupa’ya yatırım yapıyor. Bunlar arasında askeri eğitim, üslerin modernizasyonu ve ABD teçhizatının depolanması gibi unsurlar yer alıyor.

Moskova ise Polonya veya herhangi bir Baltık ülkesini işgal etmek gibi bir niyetinin olmadığını belirterek NATO’yu Rusya’nın sınırlarına yakın bölgelere asker konuşlandırarak Avrupa’da istikrarsızlığa yol açmakla suçluyor.

Litvanya Savunma Bakanı Raimondas Karoblis, “Mesaj şu: Amerikan güçleri ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulursa gelebilir” dedi.

Rusya’nın Kırım’ı ilhakından bu yana İngiltere, Kanada, Fransa ve Almanya’dan askerler Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’ya sırayla görev yapıyor.

Litvanya Savunma Bakanı ABD askerlerinin beraberlerinde tank ve saldırılara dayanıklı araçlar da getireceğini bildirdi.