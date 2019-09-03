Başbakan ABD’li üst düzey askeri heyeti kabul etti

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Irak ve Suriye'deki Uluslararası Koalisyon askerlerinin komutanı Paul LaCamera başkanlığındaki ABD’li üst düzey askeri heyeti kabul etti.

Irak ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı görüşmede konuşan Irak ve Suriye'deki Uluslararası Koalisyon askerlerinin komutanı Paul LaCamera, DAİŞ’le mücadele etmek için Irak Ordusu ile Peşmerge Güçleri arasındaki koordinasyonun önemine değindi.

Terör örgütü DAİŞ’in Irak’ın birçok bölgesinde harekete geçtiğini söyleyen LaCamera, DAİŞ’in ciddi saldırılara başladığını ve evlerine dönmek isteyen sığınmacılara engel olduğunu belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani ise, ABD başta olmak üzere Uluslararası Koalisyon bileşenlerine DAİŞ’le mücadelede verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

DAİŞ’in çıkışına neden olan durumların halen varlığını koruduğunu kaydeden Başbakan, DAİŞ’in birçok bölgede terör eylemlerine başladığını ve söz konusu bölgelerde yaşayan halka ciddi saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Başbakan, Irak’ta güvenlik sorununun ortadan kalkmasının tüm bölgenin güvenliği açısından olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirdi.