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Taliban’dan polis karakoluna baskın

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Taliban’dan polis karakoluna baskın
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Taliban Afganistan polis karakolu saldırı

HABER MERKEZİ

Taliban üyelerinin, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 3 polis öldü, 2 polis yaralandı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban mensuplarının Hogyani'deki Gazi Polis Karakolu'na saldırması sonucu 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin yaralandığını söyledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 5 Taliban üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, 8’inin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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