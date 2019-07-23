DSG’den Ceylanpınar açıklaması

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Demokratik Suriye Güçleri ( DSG) Resmi Sözcüsü Kino Gabriyel, bölgede karışıklık çıkarmak isteyenlerin Kuzey Suriye’den Ceylanpınar’a top atışı yaptığını ve söz konusu kişiler arasında kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirtti.

DSG Resmi Sözcüsü Kino Gabriyel tarafından, kuzey ve doğu Suriye’den Urfa’ya bağlı Ceylanpınar ilçesine atılan roketle ilgili DSG adına açıklama yapıldı.

Kino Gabriyel, açıklamasında şunları kaydetti:

“22 Temmuz akşamı Suriye sınırları içerisinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Türkiye’deki Ceylanpınar ilçesine bir adet top mermisi atılmış, olayda bir grup sivil yaralanmıştır. Kimliği belirsiz kişiler tarafından şantaj amaçlı yapılan bu olayda, fitne çıkarılmak istenmiş ve bölgeye zarar verilmesi amaçlanmıştır.

DSG ve güvenlik güçleri tarafından bu olayın faillerini tespit etmek için soruşturma başlatılmıştır. Olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz.”

TÜRKİYE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı roket atılmasının ardından Suriye’ye ağır silahlarla atış yapıldığını açıklamıştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Ceylanpınar’da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

Dün Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir eve roket mermesi düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştı.