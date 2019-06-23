Neçirvan Barzani: ABD'li şirketlerle ortak projeler yürüteceğiz

K24 – ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD'li şirketlerle ortak projeler yürüteceklerini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Ticaret Odaları Birliği ile ABD Ticaret Odası arasındaki anlaşma nedeniyle düzenlenen programda konuşan Neçirvan Barzani, ABD'li şirketlerle ortak projeler yürütecekleri ifade ederek, sorunların çözümü için Bağdat ile de yeni bir aşamaya geçtiklerini vurguladı.

Geçmişte ABD’nin Kürdistan Bölgesi’ne yaptığı yardımları unutmayacaklarını ve bundan dolayı teşekkür ettikleri vurgulayan Neçirvan Barzani, DAİŞ’in yenilgisinden sonra yatırımlar için ABD şirketlerine her türlü kolaylıkları sağlayacaklarını söyledi.

Konuşmasında Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlara da değinen Neçirvan Barzani, Bağdat hükümetiyle yeni bir aşamaya geçtiklerini ifade etti.

Neçirvan Barzani, “Mevcut sorunları çözmek için hepimiz geçmişten ders almak zorundayız. Bağdat federal hükümetiyle yeni bir aşamaya başladık ve tüm olağanüstü sorunları çözmek için ciddi girişimlerde bulunuyoruz” dedi.