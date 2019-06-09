Taliban’dan koruculara saldırı: 15 ölü

HABER MERKEZİ
Taliban örgütü mensuplarının Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 14 korucuyla 1 sivilin öldüğü bildirildi.
Gor Valiliği sözcüsü Abdulhay Hatibi, basına yaptığı açıklamada, örgüt mensuplarının, Gor'un Devletyar ilçesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 14 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Hatibi, 7 korucunun yaralandığını söyledi.
Hatibi, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.
Gor il Şura Vekili Abdul Hamid Natiki, çatışmada bir sivilin de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
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