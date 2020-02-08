Gözlemevi: Rejim, Halep-Şam yolunun tamamını ele geçirdi

HABER MERKEZİ

Suriye rejimi güçlerinin, Halep-Şam yolunun tamamı ile İdlib’e bağlı bazı bölgeleri ele geçirdiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, rejim güçlerinin Rusya’nın desteğiyle İdlib’e ilerlemeye devam ettiği ve İdlib sınırlarındaki 8 önemli bölgeyi daha ele geçirdiği belirtildi.

Rejim güçlerinin ayrıca, M5 olarak bilinen Halep-Şam anayolunun tamamında kontrolü sağladığı kaydedildi.

Esad’a bağlı ordunun, çatışmalara destek vermek amacıyla bugün Kefer’ul Sine kapısından İdlib’e yeni sevkiyatta bulunduğu ve 150 tırlık konvoyda tank ve zırhlı araçların da olduğu ifade edildi. Söz konusu sevkiyatın, gerginliği azaltma bölgesine yönlendirildiği belirtildi.

Öte yandan rejimin, M-5 ve M-4 karayollarının kesiştiği kritik Serakib ilçesini ele geçirmesinin ardından, İdlib’deki Türk gözlem noktalarına 20 tank yönlendirildi.

Serakib yakınlarındaki Tel Tukan köyünde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 7 numaralı gözlem noktası ile bu gözlem noktasının güvenliği için kurulmuş üç kontrol noktası bulunuyor. Rejim askerlerinin, çevreledikleri TSK noktalarına yönelik doğrudan bir eylem içinde olmadıkları, gözlem noktası ile kontrol noktalarına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundukları öğrenildi.

Esad güçlerinin İdlib’de TSK unsurlarına yönelik saldırısında 7 asker ile 1 sivil personel hayatını kaybetmiş, TSK da saldırıya karşılık vermişti. Bu gelişme üzerine iki taraf da karşılıklı sevkiyatlara yoğunluk vermeye başladı.