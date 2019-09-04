Başkan Barzani: Terörün güçlenmesi tehlikesi var

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, DAİŞ’i ortaya çıkaran sebeplerin ortadan kaldırılmadığını, bu yüzden terörün güçlenmesi tehlikesinin olduğunu söyledi.

Başkan Barzani bugün, Fransa’nın yeni Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies’le bir görüşme gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian’ın selamlarını ileten Başkonsolos Decottignies, Kürdistan Bölgesi’nin istikrarından ve yeni hükümetin göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fransa ve Kürdistan halkının dostluğuna vurgu yapan Decottignies, ülkesinin, Erbil - Bağdat ilişkilerinin gelişmesini olumlu karşıladığını ifade etti.

Decottignies, Kürdistan Bölgesi’nin istikrarının Fransa için önemli olduğunu, Paris yönetiminin Erbil’le olan ilişkilerini geliştirmeyi ve Kürdistan Bölgesi’ne destek vermeye devam etmek istediğini kaydetti.

Decottignies’e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Barzani de Fransa Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’na teşekkür etti.

Kürdistan ile Fransa halkının tarihi dostluğuna değinen Başkan Barzani, başta DAİŞ’le mücadelede olmak üzere Fransa hükümetinin zor günlerde Kürdistan halkının yanında olduğunu ve iki taraf arasındaki ilişkilerinin gelişmesi önünde hiçbir engel olmadığını dile getirdi.

Terör tehdidi, bögedeki son gelişmeler ve Suriye konusunun da gündeme geldiği görüşmede Başkan Barzani, Macron’un Suriye’yle ilgili inisiyatif almasını takdirle karşıladı ve Kürt halkının Suriye’deki geleceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Başkan Barzani ayrıca, DAİŞ ve radikal düşüncenin ortaya çıkmasına yol açan sebeplerin ortadan kaldırılmadığını, bu yüzden terörün güçlenmesi tehlikesinin olduğunu vurguladı.