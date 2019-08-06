ABD’den Türkiye’ye operasyon yanıtı

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez" dedi.

Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin, Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleneceği açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tokyo ziyaretinde konuşan ABD’li bakan, Türkiye’nin sınır ötesinde tek taraflı adımlarını engelleyeceklerini belirtti.

Esper, “ABD’nin Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) terk etmek gibi bir arzusu olmadığını belirtti.

“Türkiye’nin tek taraflı bir adımını kabul edilemez bulduğumuz açık” diyen Esper, “Yapacağımız şey, ABD, Türkiye ve DSG’nin Suriye’nin kuzeyinde paylaştığı karşılıklı çıkarlara zarar verecek tek taraflı sınır ötesi adımları engellemek” ifadelerini kullandı.

ABD’li bakan, Ankara’da şu an yapılmakta olan heyetler arası görüşmede bir anlaşma sağlanacağından umutlu olduğunu da ekledi.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ DE “KABUL EDİLEMEZ” DEDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna harekat düzenleme niyetinden rahatsız olduklarını söylemişti.

Dün K24 Washington muhabirinin sorusunu yanıtlayan Ortagus, “Suriye'nin kuzeyinde planlanan bu tür tek taraflı askeri eylemler, özellikle ABD'li askerlerin harekat bölgesinin yakınında bulunma olasılığı, ABD'nin ve yerel Suriyeli partnerlerin IŞİD karşıtı operasyonlarının sürmesi nedeniyle ciddi endişe yaratıyor” demişti.

Bu tür eylemleri kabul edilemez bulduklarını vurgulayan Ortagus, Türkiye'ye bir kez daha ortak yaklaşım belirlenmesi için ABD'yle çalışma çağrısında bulunduklarını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde, “Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan ABD ve Türkiye Milli Savuma Bakanlığı yetkililerinin oluşturulması planlanan “Güvenli Bölge”yle ilgili görüşmeleri bugün de sürüyor.