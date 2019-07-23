ARAŞTIRMA - Sigara izmaritleri en yaygın plastik kirlenme

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Araştırmalara göre plastik kirlenmesinin en yaygın şekli, sigara izmaritlerinden kaynaklanıyor.

Araştırmaya göre, dünya üzerindeki en yaygın plastik kirliliğinin sigara izmaritleri olduğu belirtili. Araştırmaya göre yılda tahmini 4,5 trilyon sigara izmariti yere atılıyor. Bu izmaritlerde plastik filtreler bulunuyor.

Dünya çapında sigara içenlerin yüzde 76’sı ila yüzde 84’ü izmaritlerini yere atıyor.

İngiltere’deki Anglia Ruskin Üniversitesi’nden araştırmacılar, izmaritlerin bitkilere ciddi zarar verebildiğini ortaya koydu. Ecotoxicology and Environmental Safety’de yayımlanan makaleye göre, yoncaların ve çimenlerin yetiştiği toprağa zarar veriyor.

Araştırmanın başındaki isim olan Dannielle Green, genel olarak sokaklarda ve parklarda sigara izmariti görmemize rağmen bu araştırmayla ilk defa izmaritlerin bitkilere etkisinin incelendiğini söyledi.

Green, sigara içen pek çok kişinin izmaritleri gerçek anlamda kirlilik kaynağı olarak görmediğini, izmaritlerin kolayca biyolojik olarak çözündüğünü düşündüklerini söyledi. Gerçekte ise izmaritlerde kullanılan biyoplastik yıllarca çözünmüyor.

Araştırmacılar, Cambridge’deki en büyük üç parkı incelediklerinde metrekare başına 2,6 izmarit buldu. Bu sayı, bankların civarında metrekarede 126 izmarite kadar ulaştı.

Ekip, topladığı izmaritleri çim veya yonca tohumlarının bulunduğu saksılara koydu. Bu bitkiler hem çok yaygın hem de çeşitli yiyecek kaynaklarının yetiştirilmesinde kullanılıyor.

Saksılarda içilmiş ya da içilmemiş çeşitli sigara izmaritleri koyulurken, kontrol grubundaki saksılarda ise toprağa talaş parçaları atıldı. 21 gün sonra, bitkilerin eşkin boyu (ne kadar uzadıkları) karşılandığında sigara izmaritlerinin bitkileri olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Yoncalarda büyüme miktarı yüzde 27-28 oranında daha az olurken, çimlerde de bu oran yüzde 10-13 kadar daha aşağıda oldu.

Bir başka dikkat çekici nokta ise yoncaların kök ağırlıklarının yüzde 57 daha az olması oldu. (Kaynak: Inverse, Webtekno)