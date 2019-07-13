TANKER KRİZİ: İngitere’den İran’a Suriye şartı

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İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Cumartesi günü İranlı meslektaşına, Suriye'ye gitmeyeceğini garantilemesi halinde Cebelitarık Boğazı'nda durdurulan tankerin salıverileceğini söylediğini açıkladı.

Jeremy Hunt, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde meslektaşının kendisine, Tahran'ın meseleyi çözmek istediğini ve tansiyonu yükseltme amacı taşımadığını söylediğini bildirdi.

Hunt, Twitter hesabından "yapıcı bir görüşme" olarak tanımladığı konuşmaya ilişkin şu açıklamayı paylaştı:

"İran Dışişleri Bakanı Zarif ile az önce görüştüm. Yapıcı bir görüşmeydi. Grace 1'deki ham petrole ilişkin kaygılarımızın kaynağına ilişkin değil, varış yerine ilişkin olduğunu ve Suriye'ye gitmeyeceğine dair güvence verilmesi halinde Cebelitarık'taki yasal prosedürle birlikte salıverilmesini sağlayacağımızı tekrarladım.

Dışişleri Bakanı Zarif'ten İran'ın meseleyi çözmeyi istediği ve (tansiyonu) tırmandırmayı istemediği yanıtını aldım."

İngiltere ordusuna bağlı kuvvetler, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını delerek İran'dan Suriye'ye ham petrol taşıdığı öne sürülen bir tankeri geçen hafta Cebelitarık Boğazı'nda durdurmuştu.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi de yaptığı açıklamada, Grace 1 isimli tankerin Suriye'deki Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirtmişti.

Tahran ise tankerin Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddialarını reddediyor.

Olayın ardından, Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmanmıştı. İngiltere Perşembe günü, bölgedeki bir İngiliz tankerini engelleme girişiminde bulunan İranlı gemileri savuşturduklarını açıklamıştı.

Londra, İngiliz bandıralı gemileri güvenlikleri konusunda da uyarmıştı.

Cebelitarık Özerk Yönetimi Başbakanı Fabian Picardo, Cuma günü parlamentoya yaptığı konuşmada, 2.1 milyon ham petrol taşıyan tankerin alıkonmasının başka bir ülkenin talebi üzerine gerçekleşmediğini söyledi.

Jeremy Hunt Twitter paylaşımında, "Meseleyi koordine eden Fabian Picardo ile de konuştum ve atılacak adımlar konusunda İngiltere'nin görüşünü paylaşıyor" dedi.