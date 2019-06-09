İki parti yandaşları çatıştı: 3 ölü

HABER MERKEZİ

Hindistan’da iki siyasi parti yandaşları arasında çıkan çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan’ın Batı Bengal'de eyaletinde bulunan Basirhat bölgesinde Trinamool Kongresi ile Hindistan Halk Partisi (BJP) yandaşları arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlerde öldürülen 3 kişiden 1'inin Kongre Partisi yanlısı Kayum Mullah olduğu, ölen diğer 2 kişinin ise BJP yandaşı olduğu kaydedildi.

BJP tarafından yapılan açıklamada, olaylarda en az 6 parti çalışanının yaralandığı ifade edildi.

Çatışmanın BJP bayraklarının sokaklardan zorla kaldırılması nedeniyle yaşandığı bildirildi.