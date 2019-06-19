Mesrur Barzani: DAİŞ’lilerin yargılanması için gerekeni yapacağız

K24 - ERBİL

Kürdistan Güvenlik Konseyi Başkanı ve yeni hükümeti kurmakla görevli olan Mesrur Barzani, DAİŞ’lilerin başta Ezidi Kürtlere karşı işlenen suçlarla ilgili olmak üzere, yargı karşısında hesap vermesi için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.

Mesrur Barzani bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin DAİŞ'in Irak ve Kürdistan’da işlediği suçlarını araştırmadan sorumlu yardımcısı ve danışmanı olan Karim Asad Ahmad Khan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DAİŞ’lilerin yargılanması konusunun ele alındığı görüşmede Mesrur Barzani, “Kürdistan Bölgesi kurumları olarak, özellikle Ezidilere karşı işledikleri suçlarla ilgili, DAİŞ’lilerin yargılanması yasasını destekliyoruz” dedi.

Mesrur Barzani ayrıca, söz konusu suçluların uluslararası mahkeme önüne çıkarılması için her türlü desteği sunacaklarını kaydetti.

BM yetkilisi Ahmad Khan da DAİŞ’lilerin Irak ve Kürdistan’da yaptıklarının, soykırım suçu çerçevesine girdiğini vurguladı.