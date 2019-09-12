Neçirvan Barzani: Yabancı yatırımcıya ihtiyaç var

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yabancı yatırımcıların Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta yatırım yapması için yasal kolaylık sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Neçirvan Barzani bugün, Irak Planlama Bakanı Nuri Sabah Duleymi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde ekonomik kalkınmanın ülke ekonomisi açısından daha iyi bir gelecek sağlayacağına vurgu yapan Neçirvan Barzani, bunun için de mali alanda düzenleme, plan ve daha iyi bir yönetim programına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yabancı yatırımcıların Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta yatırım yapmasının önemine dikkat çeken Neçirvan Barzani, teşvik ve yasal kolaylıkların sağlanmasının hem şimdi hem de gelecekte iki taraf için de öncelikli bir çalışma olacağının altını çizdi.

Görüşmede ayrıca Irak’ta yapılacak genel nüfus sayımı ve iki hükümetin ilgili kurumları ile uluslararası tarafların sürece katkıları ele alındı.

Irak’ın 2020 yılı bütçesinin hazırlanması, terörle mücadelede zarar gören bölgelerin yeniden inşası gibi konular da görüşmenin diğer gündem maddeleri arasında yer aldı.