Ezidi Kürtler, Koço katliamında hayatını kaybedenleri andı

K24 - ŞENGAL
Ezidi Kürtler, Şengal’in Koço köyünde, DAİŞ tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybedenleri andı.
Terör örgötü DAİŞ’in 5 yıl önce Şengal’in Koço köyüne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 200’den fazla Ezidi Kürt hayatını kaybetmişti.
Ezidi Kürtler, DAİŞ’in sıktığı mermilerin boş kovanlarının içerisine mumları yakarak bir anma gerçekleştirdi.
Anmada, DAİŞ’in elinde bulunan Ezidi Kürtlerin kurtarılması da istendi.
Kürdistan Bölgesi Enfal ve Şehitler Bakanlığı, Irak Hükümeti temsilcileri ile Birlemiş Milletler temsilcilerinden oluşan bir komisyon, 11 Nisan 2019’da Koço köyünde çalışma başlatmıştı.
Geçtiğimiz aylarda Koço köyünde yapılan toplu mezar kazı çalışmalarında şimdiye kadar 10’dan fazla toplu mezar ortaya çıktı.
Terör örgütü DAİŞ’in Ağustos 2014’te Şengal’in Koço köyüne yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 200’den fazla Ezidi Kürt katledilmişti.
DAİŞ, Şengal'in başka köylerine de saldırmış, 6 binden fazla Ezidi Kürt’ü kaçırmıştı.
Ayrıca, yüzlerce erkek Ezidi Kürt de örgüt mensuplarınca kurşuna dizilmişti.
Halen DAİŞ’in elinde yüzlerde Ezidi bulunuyor.
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