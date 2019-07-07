KYB’li yetkili: PKK Kürdistan Bölgesi’nin durumunu gözetmiyor

K24 - ERBİL

Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı 70 Birlikleri Komutanı Şeyh Cafer Mustafa, PKK güçlerinin Kürdistan Bölgesi yasa ve kurallarını gözetmediğini, Türkiye’nin sınır bölgelerine saldırması için bahane ürettiğini söyledi.

Partisi tarafından Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcılığı’na aday gösterilen Şeyh Cafer Mustafa, K24’e yaptığı açıklamada, PKK’nin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile KYB’ye yönelik suçlamaları hakkında, “Artık dağda değiliz, Hükümet, Parlamento ve Bölge Başkanlığımız var. Bu çerçevede muamelede bulunmalılar. Yaptıkları suçlamaları da reddediyoruz” dedi.

PKK güçlerinin, sınır hattındaki vatandaşlarının can güvenliğini de gözetmediğini vurgulayan Mustafa, Türkiye ordusunun yüzlerce insanı göç ettirmesine gerekçe oluşturduğunu ifade etti.

Yeni hükümet kurma çalışmalarına da değinen Mustafa, KYB’nin kendi adaylarını netleştirdiğini ve hükümeti kuracak isim olan Mesrur Barzani’ye sunacağını kaydetti.

Şeyh Cafer Mustafa, KDP ile KYB’nin Kerkük’ü birlikte yöneteceğini ve kentte birlik oluşması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.