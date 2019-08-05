Başbakan İran'ın yeni konsolosunu kabul etti

K24 - ERBİL
Başbakan Mesrur Barzani, yeni atanan İran’ın Erbil Konsolosu Nesrullah Reşnudi’yi kabul etti.
İran’ın yeni Erbil Konsolosu Nesrullah Reşnudi, yeni görevinden dolayı Başbakan Mesrur Barzani’yi tebrik etti ve yeni kabineye başarılar diledi.
Başbakan da Nesrullah Reşnudi’ye ‘Erbil’e hoşgeldiniz’ diyerek, yeni görevinde başarılar temenni etti.
Görüşmede başta ekonomi olmak üzere ilişkilerin her alanda geliştirilmesine vurgu yapıldı.
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