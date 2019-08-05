Kürdistan

Başbakan İran'ın yeni konsolosunu kabul etti

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Başbakan İran'ın yeni konsolosunu kabul etti
Mesrur Barzani İran Yeni Konsolos Nesrullah Reşnudi Görüşme

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, yeni atanan İran’ın Erbil Konsolosu Nesrullah Reşnudi’yi kabul etti.

‎İran’ın yeni Erbil Konsolosu Nesrullah Reşnudi, yeni görevinden dolayı Başbakan Mesrur Barzani’yi tebrik etti ve yeni kabineye başarılar diledi.

‎Başbakan da Nesrullah Reşnudi’ye ‘Erbil’e hoşgeldiniz’ diyerek, yeni görevinde başarılar temenni etti.

Görüşmede başta ekonomi olmak üzere ilişkilerin her alanda geliştirilmesine vurgu yapıldı.

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