ABD Büyükelçiliği yakınına füze düştü

HABER MERKEZİ
Irak’ın başkenti Bağdat'ın merkezinde ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve katyuşa füzesi düştüğü bildirildi.
Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Güvenlik İletişim Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın merkezindeki el-Cadiriye bölgesindeki bir eve katyuşa türü bir füze düştü.
Açıklamada, füzenin tahribata yol açmadığı belirtilirken, konuya ilişkin daha fazla bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan bir güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, füzenin üzerine düştüğü ev, Bağdat'ta Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği’nin karşısında bulunuyor.
GEÇEN AY DA FÜZE DÜŞTÜ
19 Mayıs’ta da Yeşil Bölge'nin merkezine katyuşa füzesiyle saldırı düzenlenmişti.
Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıklanmıştı.
Yine aynı haftalarda ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden, büyükelçiliğin bulunduğu bölgeye insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunulduğu açıklanmıştı.
ABD, saldırılardan İran destekli Şii Haşdi Şabi milislerini sorumlu tutmuştu.
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