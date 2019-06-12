‘Japonya, ABD-İran gerginliğinde arabulucu olsun’

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İran, ABD ile arasındaki gerginliğin azaltılması için Japonya’dan ara bulucu rolü üstlenmesini isteyeceğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Tahran ziyaretinden önce Reuters’ın sorularını yanıtlayan üst düzey bir İranlı yetkili, "Japonya, İran ve ABD arasında devam eden gerginliğin düşürülmesine katkı sağlayabilir” diye konuştu.

Başka bir İranlı yetkili de Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin çok iyi bir ara bulucu olabileceğini ifade etti.

JAPONYA’DAN İRAN'A OLUMLU YANIT

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Ortadoğu'da istikrarın sağlanması için görüşmeler yapacağını söyledi.

Japon haber ajansı Kyodo'ya göre, iki günlük İran ziyareti için Tahran'a hareket eden Japonya Başbakanı Abe, ülkesinden ayrılmadan önce başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

Ortadoğu'da ABD ve İran arasında devam eden gerginlik nedeniyle endişeli olduğunu belirten Abe, "Japonya, bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için üstlenebileceği kadar rol almak istiyor" ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Ortadoğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret edeceğini dile getiren Abe, "Gerginlikleri azaltmak için İran liderliğiyle samimi bir şekilde görüş alışverişinde bulunmak istiyorum" dedi.

41 YIL SONRA İRAN'I ZİYARET EDEN İLK JAPON BAŞBAKAN

Abe'nin Tahran ziyareti, 41 yıl sonra bir Japon başbakanın İran'a yapacağı ilk ziyaret olacak. Son olarak Japonya'nın eski başbakanı Fukuda Takeo, 1978'de İran'ı ziyaret etmişti.

Abe, Tahran'a ulaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yarın sabah da İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'le bir araya gelecek. İki ülkenin dışişleri bakanlarının da ayrı bir görüşme yapması bekleniyor.

Başbakan Abe, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs sonunda Japonya'yı ziyaretinde İran konusunda ara buluculuk yapmayı teklif etmişti. Abe'nin "İran ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu" ifade eden Trump, "İran'ın görüşmek isteyeceğine inanıyorum ve eğer görüşmek isterlerse görüşürüz" açıklamasında bulunmuştu.

İran'ın en büyük petrol müşterilerinden Japonya, ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarından en fazla etkilenen ülkelerden biri olmasına karşın Washington'ın 2 Mayıs itibarıyla muafiyetleri kaldırmasının ardından İran'dan petrol sevkiyatını durdurmuştu.