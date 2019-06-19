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Avrupa ülkelerinde PKK operasyonu

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Avrupa ülkelerinde PKK operasyonu
Avrupa PKK Operasyon Europol

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (Europol) desteğiyle Avrupa'nın farklı kentlerinde  PKK’ye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, Belçika'da 2 PKK’linin tutuklandığı bildirildi.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya ve İsviçre'de PKK'ye yönelik eş zamanlı ev arama operasyonları düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında Belçika'da 2 PKK üyesi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 2 PKK'linin tutuklandığı kaydedildi.

Söz konusu kişilerin PKK ve Halk Savunma Güçleri (HPG) üyeleri oldukları ileri sürüldü.

PKK, 2002'den beri Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin “terör örgütleri” listesinde bulunuyor.

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