Japonya petrol tankerlerine saldırı

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Hürmüz Boğazı yakınlarında Japonya'ya yük taşıyan 2 petrol tankerine saldırı düzenlendi.

Japonya Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hiroshige Seko, Asya'ya giden iki yük gemisinin Hürmüz Boğazı yakınında saldırıya uğradığını açıkladı.

Seko, Asya'ya gitmekte olan iki yük gemisinin Hürmüz Boğazı yakınında saldırıya uğradığı bilgisini aldığını söyledi.

Bugün yerel saatle öğleden sonra Japonya'daki enerji sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği sırada konuyla ilgili bilgi aldığını kaydeden Seko, bakanlığın konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Saldırıya uğradığı belirtilen gemilerin hangi ülkeye ait olduğu kesin olarak bilinmezken, söz konusu gemilerin Japonya ile ilgili kargo taşıyor olabileceği ifade edildi.

İNGİLİZ VE NORVEÇ TANKERLERİNDE DE PATLAMA

Bugün Umman Körfezi'nde İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kuruluşuna ait Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous adlı tankerlerde de patlama meydana geldi.

Umman Körfezi'nde, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları'na ait iki tankerde patlama olduğu bildirildi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları grubu, Umman Körfezi'nde kendilerine ait tankerlerde meydana gelen durumdan haberdar olduklarını bildirdi, detay vermekten kaçındı.

Öte yandan Norveçli Frontline şirketine ait bir başka tankerin Fuceyre açıklarında torpido ile saldırıya uğradığı duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.