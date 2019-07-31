Dünya Güneş’e ne kadar uzak?

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Dünya, Güneş’in Oort Bulutu’na olan uzaklığının 100 bin kat daha yakınında bulunuyor, bu mesafe ortalama 149 milyon 597 bin kilometreye denk düşüyor.

Bu mesafeye, Güneş Sistemi'nde uzaklıkları ölçmek için kullanılan “astronomik birim (İngilizce kısaltması AU)” deniyor.

Bu birimin hesaplanması ise şöyle: 1 AU = 149 milyon 597 bin 870 kilometre.

Bu birime göre Jüpiter, Güneş’in 5,2 AU uzağında. Neptün, Güneş’in 30,07 AU uzağında.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) göre Dünya’ya en yakın yıldız olan Proxima Centauri'ye olan uzaklık 268 bin 770 AU olarak hesaplanıyor. Bununla birlikte, daha uzun mesafeleri ölçmek için, gökbilimciler ışık yıllarını veya ışığın bir yılda kat ettiği mesafeyi kullanıyor.

Dünya, 365,25 günde bir Güneş'in etrafında tam tur atıyor. Dünya'nın “günberi (perihelion)” adı verilen Güneş'e en yakın yaklaşımı ocak ayının başında gerçekleşiyor ve yaklaşık 146 milyon kilometre kadar yaklaşıyor. Dünya’nın Güneş’e en uzak olduğu noktaya da “günöte (aphelion) deniyor ve temmuz ayının başlarında gerçekleşiyor. Dünya bu noktadayken hemen hemen 1 AU’dan fazla, yaklaşık 152 milyon kilometre uzaklıkta.

1653 yılında, gökbilimci Christiaan Huygens, Dünya'dan güneşe olan mesafeyi hesapladı. Venüs-Dünya-güneş üçgeninde açıları bulmak için Venüs'ün evrelerini kullandı. Örneğin, Venüs, Güneş tarafından yarı aydınlatılmış göründüğünde, üç cisim Dünya'nın bakış açısından bir dik üçgen oluşturmuş oluyordu.

Venüs'ün büyüklüğünü doğru bir şekilde tahmin ederek, Venüs'ten Dünya'ya olan mesafeyi belirleyebildi. Bunun sonucunda üçgenin yaptığı açılardan Güneş’e olan mesafeyi de ölçebildi. (Kaynak: Space, Webtekno)