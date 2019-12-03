BASIN ÖZETİ – 3 Aralık 2019

Sine-i millete döneceksek birlikte dönelim

Eğer sine-i millet çağrısı büyük bir sivil pasif direnişin parçası değilse, siyasetten boş bir retorik ve duygusal bir sorumsuzluktan öte bir anlam taşımaz. Sine-i millet çağrısı yapanlar, topyekûn başka çağrılar da yapmalıdır