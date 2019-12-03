BASIN ÖZETİ – 3 Aralık 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Hayvan ithalatına fren değil tam gaz
Ekonomi büyüdü halk yoksullaştı
Ölümüne uzlaştırma
7 gün sonra hastanede
Bu bir cinayet projesi
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Adalet gözünü kapatmasaydı Ayşe aramızda olabilirdi
Hepimizi kahreden veda...,
Suriyeli buraya nasıl dönsün
Kadın yolcuyı indirdi, dövdü serbest kaldı
En gergin zirve
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
'Demirtaş bilinç kaybı yaşadı hastaneye kaldırılmadı'
İşsizlik kalıcı
Şiddet uygulayanla uzlaşın demek cinayete davetiyedir
''Kanal İstanbul cinayet projesidir'
Akademisyenlerden eş zamanlı eylem
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İlk veto çevre için
NATO'nun fişi çekilecek mi?
Örtülü ambargo peşinde
Atina olmazın peşinde
6 aydır bulgur görmedik
Döner değil sabun
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kadın cinayetlerini değil boşanmayı engelliyorlar
Engel değil destek olun
Kendi düzenledi kendi veto etti
Gelir değil borç arttı
Asgari ücret süreci başladı
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