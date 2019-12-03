Türkiye

BASIN ÖZETİ – 3 Aralık 2019

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BASIN ÖZETİ – 3 Aralık 2019


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Hayvan ithalatına fren değil tam gaz 

Ekonomi büyüdü halk yoksullaştı 

Ölümüne uzlaştırma 

7 gün sonra hastanede 

Bu bir cinayet projesi 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Adalet gözünü kapatmasaydı Ayşe aramızda olabilirdi 

Hepimizi kahreden veda...,

Suriyeli buraya nasıl dönsün 

Kadın yolcuyı indirdi, dövdü serbest kaldı 

En gergin zirve 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

'Demirtaş bilinç kaybı yaşadı hastaneye kaldırılmadı'

İşsizlik kalıcı 

Şiddet uygulayanla uzlaşın demek cinayete davetiyedir 

''Kanal İstanbul cinayet projesidir'

Akademisyenlerden eş zamanlı eylem 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İlk veto çevre için 

NATO'nun fişi çekilecek mi?

Örtülü ambargo peşinde 

Atina olmazın peşinde

6 aydır bulgur görmedik 

Döner değil sabun 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kadın cinayetlerini değil boşanmayı engelliyorlar 

Engel değil destek olun 

Kendi düzenledi kendi veto etti 

Gelir değil borç arttı 

Asgari ücret süreci başladı 

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