Yıldırım: Kürtler üzerinden herkes hesap kitap yapıyor

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, İstanbul’daki Kürt seçmen üzerinden herkesin hesap yaptığını söyledi.

Sivaslı Sanayici ve İş İnsanları Buluşması'nda konuşan Yıldırım, hiçbir zaman bölgecilik yapmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Kürtler üzerinden herkes hesap kitap yapıyor. Kürtlerin oyunu masaya koymuşlar, 'Ona mı verelim, bana mı verelim?' Size mi kaldı Kürtlerin oyunu pazarlamak. Kürtler kim hizmet getiriyorsa oyunu ona verir. Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez. Ben yanımda çalışanların etnik kimliğine bakmam, ehliyetine, liyakatına bakarım. Memleket, vatan, bayrak sevgisine bakarım. Bu ülkenin, bayrağı, toprağı, devleti ve milletiyle değerleriyle sorunu olmayan herkes benim kardeşimdir, başımın üstünde yeri vardır. Söylenecek ne söz varsa söylendi.”

İstanbul'da mikro milliyetçiliği ve bölgecilik anlayışını ortadan kaldıracağını söyleyen AK Parti adayı Yıldırım, “Şimdi artık bugün 18.00'den itibaren biz susuyoruz. Siz susmuyor devam ediyorsunuz. Yarın akşama kadar devam edip muhasebenizi yapıyorsunuz. Acaba eksik kalan bir iş var mı? Son kontrolleri yapmak sizin işiniz. Rabb'im nasip eder sizlerin desteğiyle belediye başkanı olursam, mutlaka elim üzerinizde olacak, bunu bilmenizi isterim. Çünkü kaynaşmak için buna ihtiyacımız var. Hemşehriciliği tadında tutmamız lazım, işin mikro milliyetçiliğe dönüşmemesi lazım. İstanbul'da mikro milliyetçilik, bölgecilik anlayışını ortadan kaldıracağım” şeklinde konuştu.

İstanbul'daki Sivaslı nüfus yoğunluğunun fazla olduğuna değinen Binali Yıldırım, İstanbul'un geleceğini ve kaderini, Sivaslıların belirleyeceğini dile getirdi.

İstanbul’da halk yarın, yenilenecek olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sandık başına gidecek.