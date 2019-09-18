Almanya doğruladı: Ses kaydı Bağdadi’ye ait

HABER MERKEZİ

Almanya'da güvenlik birimlerinin, terör örgütü DAİŞ’in lideri Ebubekir Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydının gerçek olduğunu düşündükleri bildirildi.

Alman güvenlik birimleri, DAİŞ lideri Ebubekir Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydının gerçek olduğu görüşünde. DAİŞ lideri, Nisan ayındaki video görüntülerinin paylaşılmasından bu yana bir ilk olan ses kaydında, örgüt üye ve sempatizanlarına çağrı yapıyor.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan güvenlik çevrelerine göre, Ağustos ortasından Eylül ayı ortasına kadar geçen süre zarfında kaydedildiği tahmin edilen ses kaydı, Bağdadi'ye ait.

DW’de yer alan habere göre Bağdadi, 30 dakikalık ses kaydında örgüt sempatizanlarına tutuklu bulunan DAİŞ üyesi kadın ve erkekleri kurtarma çağrısı yapıyor. Örgüt lideri ses kaydında ayrıca DAİŞ üyelerine yönelik soruşturma yürüten yetkililere ve yargılayan hakimlere yönelik de saldırılar düzenlenmesini istiyor.

“TUTUKLU DAİŞ’LİLERİ KURTARIN” MESAJI

Bağdadi'nin ses kaydında, "Kardeşlerinizi kurtarmak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve tutuldukları yerlerin duvarlarını yıkın" ifadelerini kullanıyor.

Aralarında 4 bini kadın ve çocuk olmak üzere binlerce DAİŞ üyesi ve 12 bin kadar da yabancı cihatçı, Halk Savunma Birlikeri’nin (YPG) kamplarında tutuluyor.

Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyuran Irak'ta ise yargılanan 500'e yakın DAİŞ'linin bazıları hapis bazıları ise ölüm cezasına mahkum edildi. Irak'taki cezaevlerinde DAİŞ ile bağlantılı olmakla suçlanan 20 bine yakın kişinin tutulduğu belirtiliyor.

DAİŞ lideri son olarak beş yıl aradan sonra ilk kez geçen Nisan ayında video kaydı yayınlamıştı. Suriye ve Irak'ta büyük kayıplar veren ve ellerindeki toprakları kaybeden örgüt lideri buna rağmen “halifelik” için mücadeleyi sürdürme çağrısı yapmıştı.

Çok kez öldüğü duyurulan Bağdadi'nin nerede olduğu bilinmiyor. Yeni ses kaydı Pazartesi akşamı yayılan ve ABD'nin başına 25 milyon dolarlık ödül koyduğu Bağdadi, “dünyanın en fazla aranan teröristleri” arasında yer alıyor.