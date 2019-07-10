Dünya nüfusu için çarpıcı tahmin

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Dünya nüfusunun 2055'te 10 milyara, yüzyılın sonunda da 11,2 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.

Halihazırda 7,71 milyar olan dünya nüfusunun, 2055'te 10 milyara, yüzyılın sonunda ise 11,2 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 1989'da BM Genel Kurulu’na sunduğu önerinin kabul edilmesiyle her yıl 11 Temmuz, dünyadaki nüfus kaynaklı problemlere dikkat çekmek amacıyla "Dünya Nüfus Günü" olarak kutlanıyor.

BM’nin 1994'de koordine ettiği ve Mısır'da düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın (ICPD) 25'inci yıl dönümü olması vesilesiyle 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nün bu yılki teması "ICPD'nin 25'inci yılı: Taahhütlerin Hızlandırılması" olarak belirlendi.

BM Nüfus Fonu’nun (UNFPA) dünya nüfusunun güncel durumu ve bölgesel artış ve azalış eğilimlerine göre, 2 bin yıl önce 300 milyon olan dünya nüfusu, bugün yaklaşık 7,71 milyara ulaştı.

Dünya nüfusu 1600'da 600 milyon iken, 1804'te 1 milyarı, 1927'de 2 milyarı, 1961'de 3 milyarı, 1971'de 4 milyarı buldu. Nüfustaki hızlı artış 1987'de 5 milyarı bularak devam etti ve dünya nüfusu 1999'da 6 milyar, 2011'de 7 milyar oldu.

Özellikle 1950'den sonra gözlemlenen hızlı artışın etkisiyle dünya nüfusu son dönemde yaklaşık 12 yılda bir 1 milyar artıyor. Halihazırda dünyada bir kilometrekareye 52 kişi düşerken, dünya nüfusunun ortanca yaşı 30 olarak kayıtlara geçti.

Dünyada nüfus artışı hep düzenli seyrederken, bu artış doğurganlık hızı nedeniyle Asya'da, göç nedeniyle Kuzey Amerika'da daha belirgin oldu.

DÜNYADA EN KALABALIK NÜFUS ASYA'DA

En fazla insana ev sahipliği yapan kıta Asya.

Dünya nüfusunun bugün yaklaşık yüzde 60'ı Asya'da, yüzde 15'i Afrika'da, yüzde 10'u Avrupa'da, yüzde 8'i Latin Amerika ve Karayipler'de ve geriye kalanı ise Kuzey Amerika ve Okyanusya'da yaşıyor.

Çin 1,42 milyarlık, Hindistan da 1,37 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık iki ülkesi durumunda.

Çin, dünya nüfusunun yüzde 19'unu, Hindistan ise yüzde 18'ini oluşturuyor. Ancak dört yıl sonra yıl sonra Hindistan'ın, dünyanın en kalabalık ülkesi olması öngörülüyor.

İnsan yoğunluğunun en düşük olduğu ülke ise 1 milyon 564 bin 116 kilometrekarelik alanda yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Moğolistan.

Dünyanın en kalabalık kenti ise 38 milyon nüfusuyla Japonya'nın başkenti Tokyo.

AB'NİN NÜFUSU 513,5 MİLYON OLDU

Öte yandan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2018 yılının başında 512,4 milyon olan Avrupa Birliği’nin (AB) üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 513,5 milyona ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1,1 milyon kişi artış gösterdi.

Almanya, 83 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 67 milyon ile Fransa, 66,6 milyon ile İngiltere, 60,4 milyon ile İtalya, 46,9 milyonla İspanya ve 38 milyonla Polonya izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 82 milyon 3 bin 882 kişi olarak ölçüldü.