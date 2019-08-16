Meksika'da 65 göçmen ölümden kurtarıldı

HABER MERKEZİ
Meksika'da federal polis, otoyolda "açlıktan ölmek üzere" 65 düzensiz göçmen buldu.
Kamu Güvenliği Dairesi’nden yapılan açıklamada, Veracruz eyaletinde Bangladeş ve Sri Lankalı oldukları tespit edilen düzensiz göçmenlerin otoyolda bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada söz konusu kişilerin, ABD sınırına ulaşmak için 24 Nisan'da Katar'dan başladıkları zorlu ve uzun bir yolculuk sonucu Meksika'nın Veracruz eyaletine geldikleri belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek verildi.
MEKSİKA’DA GÖÇMEN KRİZİ
Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi, Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış, ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da bulunduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullarda bekletildiği medyaya yansımıştı.
ABD-Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ölümü, Amerikan kamuoyunda şiddetli tartışmalara neden olmuştu.
Olayın ardından bir an önce özellikle mülteci çocukların şartlarının iyileştirilmesine yönelik acil adımlar atılması gerektiği yönünde açıklamalar yapılmıştı.
Öte yaydan göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.
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