Afganistan’da Taliban saldırısı: 6 ölü

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Taliban mensuplarının Afganistan’ın Gazne vilayetinde gerçekleştirdiği saldırıda 6 polis öldü.

Afganistan'ın Gazne vilayetinin Deh Yak ilçesinde, Taliban mensuplarının düzenlediği silahlı saldırı sonucu 6 polisin hayatını kaybettiği, 7 polisin de yaralandığı bildirildi.

Gazne İl Şura Vekili Gulam Sahi Zabuli, basına yaptığı açıklamada, örgüt mensuplarının Deh Yak ilçe merkezinde silahlı saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Saldırıda 6 polisin öldüğünü ve 7 polisin de yaralandığını dile getiren Zabuli, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban mensuplarının da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban tarafından yapılan açıklamada ise, ilçe merkezinin kontrolünün sağlandığı ve 35 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia edildi. (Kaynak: Ajanslar)