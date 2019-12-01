Erbil: Yeni Irak Hükümeti anlaşmayı uygulamalı

K24 - ERBİL
Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Rêber Ahmed, Irak’ta yeni hükümetin göreve başlaması durumunda Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmayı uygulaması gerektiğini söyledi.
Başkent Erbil’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Rêber Ahmed, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin bütçe müzakereleri çerçevesinde son anlaşmayı yapmak üzere Bağdat’a gittiğini belirtti.
Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin maaşlar ve mali hakları garanti altına alma konusunda kararlı olduğunu kaydeden Bakan Ahmed, Bağdat’ta yeni bir hükümetin göreve başlaması durumunda da söz konusu anlaşmayı uygulaması gerektiğini ifade etti.
Ahmed, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin Erbil heyeti ile müzakereler için Irak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban’a yetki verdiğini bildirdi.
Adil Abdulmehdi, geçtiğimiz Cuma günü Irak Parlamentosu’na istifasını sunacağını açıklamıştı.
Irak Parlamentosu’nun Abdulmehdi’nin istifa mektubunu görüşmek üzere toplanması bekleniyor.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim