Dijital verileri DNA'lara yüklemenin yolu bulundu

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ABD merkezli bir girişim olan Catalog, Wikipedia üzerinde bulunan bütün İngilizce metinleri bir DNA’ya sığdırmayı başardı.

Bilgi depolama sistemleri, geçmişten günümüze inanılmaz ölçülerde değişti ve gelişti. Zaman geçtikte daha kalıcı ve daha hızlı çözümler üretilmeye devam ediyor. Sabit disklerden SSD’lere geçiş çabası da tam olarak bu yüzden. Yeni bir bilgi depolama teknolojisi, bugüne kadar üretilmiş tüm teknolojilere meydan okuyabilir. Bilim insanları, dijital bilgileri bir DNA’ya yüklemenin yolunu buldu.

Catalog isimli şirket, cuma günü yaptığı bir duyuruyla Wikipedia’da bulunan tüm İngilizce metinleri bir DNA’ya yüklemeyi başardıklarını açıkladı.

Bahsi geçen veri 16 GB’lık yer kaplıyor. Yükleme işlemi, devasa boyutta bir makine olan DNA yazıcı ile gerçekleştirildi. Boyutu dolayısıyla her ne kadar kullandığımız depolama birimlerini yakın zamanda eskitmesi beklenmese de teknoloji kavramı günümüzde şaşırtıcı hızlarla gelişiyor.

Catalog, insan DNA’sından çok daha kısa ve sentetik DNA iplikleri kullanıyor. Kısa olması sizi yanıltmasın, depolama alanını yüksek tutabilmek adına bu ipliklerden tonlarca kullanılıyor.

İlk bakışta depolama görevini son teknoloji SSD’lerden alıp DNA’ya vermek, insana geri adım gibi gelebiliyor ancak unutmamakta fayda var ki DNA aslında dünya üzerinde görülmüş en dayanıklı bilgi kaynağı.

Her ne kadar şimdilik yaygın bir kullanım alanı olmasa da Catalog, ilk müşterisiyle anlaştı bile. İnsanların edindiği bilgileri Güneş sisteminin her bir yerine dağıtmayı hedefleyen Arch Mission Foundation organizasyonu Catalog’un ilk müşterisi oldu.

Boston merkezli Catalog’un şu anda sahip olduğu DNA yazıcı makine, saniyede 4 megabit’lik dosya aktarımı yapabiliyor. Geliştirmeler sonucu bu değerin günde 125 GB’a çıkması bekleniyor.

Bir tartışma konusu da DNA’ların kozmik ışınlar tarafından bozulabildiği ancak Catalog, DNA’nın alternatiflerine göre daha stabil bir depolama birimi olacağının söylüyor. Sonuçta günümüzden binlerce, on binlerce yıl önce yaşamış hayvanlara ait korunabilmiş DNA’lar bulunuyor. (Kaynak: Webtekno)