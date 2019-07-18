Hükümet Sözcüsü: Planlı bir terör saldırısı

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Erbil’de dün gerçekleşen saldırının planlı bir terör eylemi olduğunu açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil tarafından yapılan açıklamada, dün Erbil’deki bir restoranda gerçekleşen ve biri Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu personeli olmak üzere toplamda 3 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırının planlı bir terör saldırısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, “İlk araştırma sonuçlarına göre, 17 Temmuz 2019’da Erbil’de gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Bu önceden planlanmış bir terör saldırısıdır” ifadelerine yer verildi.

Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve önemli gelişmelerin kaydedildiğinin ifade edildiği açıklamada, soruşturmaya dair gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Erbil’de dün öğlen saatlerinde bir restauranda gerçekleştirilen saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu personeli Osman Köse ile Kürdistan Bölgesi vatandaşları Neriman Osman ve Beşdar Ramazan yaşamını yitirmişti.