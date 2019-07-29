Başbakan: Yabancı yatırımcılara daha fazla kolaylık sağlanacak

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ne gelecek yabancı yatırımcılara, hükümet tarafından daha rahat fazla kolaylık sağlanacağını söyledi.

Sri Lanka’nın Bağdat Büyükelçisi Niranjan Ranasinghe’yı kabul eden Başbakan Mesrur Barzani, ekonomiyle ilgili mesajlar verdi.

Başbakan’ı yeni görevinden dolayı tebrik eden Büyükelçi Niranjan Ranasinghe, yeni kabineye de başarılar diledi.

Kürdistan Bölgesi ile Sri Lanka ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Ranasinghe, Sri Lankalı yatırımcıların Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmak istediğini ve bu amaçla yakın zamanda Erbil’de Sri Lanka ürünlerinin tanıtılacağı bir fuar düzenleneceğini kaydetti.

Sri Lanka Büyükelçisi’ne ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başbakan, yeni kabinenin çalışma programında Kürdistan Bölgesi’nin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine büyük önem verdiklerini, özellikle tarıma yoğunlaşıldığını aktardı.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara, hükümet tarafından daha rahat fazla kolaylık sağlanacağını ifade etti.