K24 ÖZEL - ‘Ankara - Erbil arasında yeni dönem başlayacak’

K24 - ANKARA

Uzmanlar, Türkiye’nin, yeni Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’ye sıcak baktığını ve Erbil - Ankara ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmeler, dünyanın birçok yerinden yakından takip ediliyor ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’ye tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Komşu Türkiye de Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmeleri yakından takip eden ülkelerden biri.

Türkiye hükümetine yakınlığıyla bilinen Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), Mesrur Barzani’nin başbakanlığında, Ankara ile Erbil arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin artacağını öngörüsünde bulunuyor.

ORSAM’ın Irak ve Kürdistan Uzmanı Tuna Aygün, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere Erbil’e gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu ziyaretini üst düzey bir temas olarak değerlendirdi ve Ankara’nın yeni dönemde Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmeleri yakından takip edeceğini ifade etti.

K24’e, Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki değişime destek vereceğini söyleyen Aygün, yeni kabinenin kurulmasının ardından iki taraf arasındaki görüşmelerin artacağını vurguladı.

Tuna Aygün, Mesrur Barzani’nin bölgedeki güvenlik sorunlarını iyi bildiğini ve bu sorunların iki taraf ilişkilerine nasıl etkide bulunduğuna hakim olduğunu dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yüzden Mesrur Barzani, bölgesel konularda denge politikasını yürütecektir. Mesrur Barzani Başbakanlığı’nda Erbil ile Ankara ilişkileri daha çok güvenlik ve ekonomik kapsamında olacaktır. Bu ilişkiler giderek artacak, geçmişten daha iyi olacaktır.”

İş insanı Abdunnasır Çetin de Mesrur Barzani’nin başbakanlığı döneminde Erbil - Ankara ilişkilerinin artacağını belirtiyor.

K24’e konuşan Çetin, Mesrur Barzani’nin dünya siyasetine hakim bir isim olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Mesrur Bey derin ve çok bilgili bir şahsiyet. Dünya siyasetini iyi tanıyan bir isim. Kendisinin ABD ve Türkiye’yle ilişkileri de iyi. Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi için hayırlı bir isimdir. Onun Başbakanlığı dönemi özellikle Türkiye, Türkiye Kürtleri, Kürdistan ve Irak için çok iyi olacaktır. Kısacası Mesrur Bey, şu ana kadar siyaseti çok iyi yürüttü ve bundan sonra da iyi bir siyaset sürdürecektir.”

Kürdistan Parlamentosu'nda Salı günü yapılan oturuma katılan 97 üyeden 87’sinin oyunu alan Mesrur Barzani yeni hükümeti kurmaya aday gösterilmiş, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.