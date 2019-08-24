ENKS: Güvenli bölgede Roj Peşmergeleri yer almalı

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Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Rojava’da oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’de Roj Peşmergelerinin de yer almasını istiyor.

Türkiye ile ABD’nin Rojava’da oluşturulmak istediği güvenli bölgenin ilk adımları atılırken, ENKS Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen olağan toplantı sonrası konuyla ilgili bir bildiri yayımladı.

Bildiride güvenli bölgenin, bölge halkı tarafından yönetilmesi ve ortak bir askeri güçle birlikte Roj Peşmergelerinin de burada rol alması gerektiği belirtiliyor.

ENKS ayrıca, oluşturulacak güvenli bölgeye askeri müdahale olmaması için güvenliğin uluslararası güçler tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı.

Mültecilerin geri dönüşü ile ilgili olarak da ENKS, Fırat’ın doğusunun demografisi değiştirilmeden herkesin kendi topraklarına geri dönmesi gerektiğini kaydetti.

Rojava’daki sorunların çözümünün, daha önce Suriye krizinin çözümü için gündeme gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararıyla çözülmesi istenen bildiride, uluslararası topluma görevlerini yerine getirme çağrısında da bulunuldu.

ENKS, Afrin’de bulunan silahlı grupların bölgeden çıkarılması ve uluslararası toplumun gözetiminde kent yönetiminin bölge halkına devredilmesi gerektiğine de işaret etti.