Bakanlar Kurulu’ndan ilk toplantı

K24 - ERBİL

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

K24’ün edindiği bilgiye göre 9’uncu kabinenin ilk toplantısında, hükümet programındaki ana başlıklar ele alıncak.

Bakanlara, ilk çalışma programlarını sunma ve 4 yıllık stratejilerini belirlemeleri için fırsat tanınacağı öğrenildi.

Kürdistan Bölgesi ile Irak’taki genel durumun da ele alınmasının beklendiği toplantıda, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar ile Kürdistan Bölgesi’nin iç sorunları da masaya yatırılacak.

Başbakan Mesrur Barzani ile kabinesi, 10 Temmuz’da Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasının ardından yemin ederek göreve başladı.